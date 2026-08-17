Somali'de Eş-Şebab'a operasyon: 42 ölü

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik Orta Şabel ve Hiran bölgelerinde düzenlenen operasyonlar ve Güneybatı eyaletinin başkenti Baydhabo'daki çatışmalarda yaklaşık 42 silahlı unsur etkisiz hale getirildi.

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansından (NISA) yapılan yazılı açıklamada, uluslararası ortakların desteğiyle Orta Şabel ve Hiran bölgelerinde Eş-Şebab'a yönelik iki ayrı operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, operasyonlarda 12 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Örgütün Hiran'daki elebaşlarından Mustafa Cato, Mohamed Eney ve Salaad Buur'un ağır yaralandığı aktarılan açıklamada, operasyonların Eş-Şebab'ın saha yapılanmasını ve operasyonel kapasitesini zayıflatmaya yönelik çalışmalar kapsamında düzenlendiği kaydedildi.

Baydhabo'daki saldırı

Somali Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Baydhabo'da bulunan Somali Ulusal Ordusuna ait mevzilere saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, patlayıcı yüklü araçların da kullanıldığı saldırının, terör örgütü Eş-Şebab mensupları ile Güneybatı eyaletinin eski başkanı Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen'i desteklediği öne sürülen silahlı unsurlar tarafından düzenlendiği belirtildi.

Somali ordusunun saldırıyı püskürttüğü aktarılan açıklamada, çıkan çatışmalarda yaklaşık 30 silahlı unsurun öldürüldüğü ve bazı saldırganların yakalandığı kaydedildi.

Laftagareen, yönetiminin federal hükümetle ilişkilerini kestiğini açıklamasından yaklaşık iki hafta sonra, 30 Mart'ta Somali ordusunun Baydhabo'nun kontrolünü ele geçirmesinin ardından görevinden istifa etmişti.

Somali'de 2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, uzun yıllardır Somali hükümeti ve uluslararası güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney kesimlerinde örgüte karşı operasyonlarını sürdürüyor.

Kaynak: AA