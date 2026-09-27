Somali'de Eş-Şebab hedefli operasyonda 12 militan etkisiz hale getirildi

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Somali'nin Orta Şabele bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a karşı düzenlenen operasyonda 12 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansından (NISA) yapılan açıklamaya göre, uluslararası ortakların desteğiyle Cali-Gaduud bölgesinin yaklaşık 2 kilometre güneydoğusundaki Bur Saruur köyünde planlı bir operasyon düzenlendi.

Terör örgütü Eş-Şebab üyelerinin toplandığı bir noktanın hedef alındığı operasyonda, örgüte ait askeri malzemeler ve sığınaklar imha edildi.

Operasyon sonucu 12 militan etkisiz hale getirilirken, bölgeden kaçan örgüt üyelerini arama çalışmaları sürüyor.

Somali'de 2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri ve uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütülüyor.

Kaynak: AA