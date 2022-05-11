Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimine doğru
AA - Abukar Mohamed Muhudin - Güncel
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Mogadişu'daki cadde ve sokaklara asılan aday fotoğrafları MOGADİŞU - Somali'de 15 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerde mevcut cumhurbaşkanı ile eski cumhurbaşkanının da aralarında olduğu 39 aday yarışacak.
Mogadişu'daki cadde ve sokaklara asılan aday fotoğrafları MOGADİŞU - Somali'de 15 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerde mevcut cumhurbaşkanı ile eski cumhurbaşkanının da aralarında olduğu 39 aday yarışacak. Seçim yarışına katılan adayların fotoğrafları, başkent Mogadişu'daki cadde ve sokaklarına asıldı.
AA / Abukar Mohamed Muhudin - Güncel