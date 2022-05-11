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Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimine doğru

AA - Abukar Mohamed Muhudin - Güncel
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Mogadişu'daki cadde ve sokaklara asılan aday fotoğrafları MOGADİŞU - Somali'de 15 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerde mevcut cumhurbaşkanı ile eski cumhurbaşkanının da aralarında olduğu 39 aday yarışacak.

Mogadişu'daki cadde ve sokaklara asılan aday fotoğrafları MOGADİŞU - Somali'de 15 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerde mevcut cumhurbaşkanı ile eski cumhurbaşkanının da aralarında olduğu 39 aday yarışacak. Seçim yarışına katılan adayların fotoğrafları, başkent Mogadişu'daki cadde ve sokaklarına asıldı.

AA / Abukar Mohamed Muhudin - Güncel

Mogadişu, Somali, Pazar, Mayıs, Güncel, Haberler

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