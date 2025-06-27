Somali'de 4 Milyon Çocuğa Aşılama Kampanyası Başladı

Somali Sağlık Bakanlığı, 5 günlük ulusal aşılama kampanyası kapsamında çocuk felcine karşı 5 yaş altı 4 milyon çocuğa aşı yapılacağını açıkladı.

Bakanlık, 24 Haziran'da başlayan Ulusal Aşılama Günleri (NID) kapsamında ülke genelinde yeni nesil oral çocuk felci aşısı olan "nOPV2"nin uygulanacağını duyurdu.

DSÖ Somali Temsilciliği, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında kampanyanın yoğun şekilde sürdüğünü, sağlık ekiplerinin sahada kapı kapı dolaşarak çocuklara ulaştığını belirtti.

Küresel Çocuk Felciyle Mücadele Girişimi'ne göre Somali, yüksek riskli ülkeler arasında yer alıyor, bu nedenle "nOPV2" uygulamasına geçen ilk ülkelerden oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve diğer ortak kuruluşların desteğiyle gerçekleştirilen aşılama kampanyasının Kenya, Etiyopya, Sudan ve Cibuti ile koordineli yürütüldüğü belirtildi.