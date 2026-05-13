Soma Maden Faciası'nın 12. Yılı... Tkp: "Sorumlu Piyasa Düzenidir"

(ANKARA) - TKP, 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma Maden Faciası'nın 12. yılı nedeniyle "Soma katliamının sorumlusu piyasa düzenidir. Piyasa düzeninin semirttiği holdingler, onların kural tanımayan arsızlıkları ülkenin madenlerini yağmalamakta, işçilerin ekmeğine el koymakta, hayatına kastetmektedir" açıklamasını yaptı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Soma Maden Faciası'nın 12. yılı nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Madenlerde, piyasa düzeninde özelleştirme politikalarının bir sonucu olarak her yıl onlarca işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybetmeye revam ettiği belirtilen açıklamada, madencilerin çalışma hakkının güvence altına alınması ve insanca çalışma koşullarının sağlanması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özelleştirilen benzer yüzlerce maden ve maden sahasından biri, özel bir şirketin zenginliğine zenginlik katmak için aldığı ve işlettiği bir madende yaşandı bu katliam. Türkiye'de her yıl onlarca maden işçisi özel şirket ve holdinglerin işlettiği madenlerde yaşanan iş cinayetlerinde hayatını kaybetmeye devam ediyor. Madenciler ölüyor."

Maden katliamlarında, iş cinayetlerinde ölmeyen madenciler ise sağlık ve güvenlik tedbirlerinin asla yeterli düzeyde alınmadığı ağır koşullarda çalışmaya devam ediyor. Hem de her an işsiz kalma riskiyle, sosyal haklarını ve insanca bir geliri asla elde edememe pahasına. Üstüne verilmeyen haklar... Patronlar, özel maden şirketleri böyle devam etsin istiyorlar. Madenciler ölümle sefalet koşulları arasında gidip gelen bir hayata boyun eğsin istiyorlar.

MADEN ŞİRKETLERİNİN DEVLETLEŞTİRİLMESİ ÇAĞRISI

Soma katliamının sorumlusu piyasa düzenidir. Piyasa düzeninin semirttiği holdingler, onların kural tanımayan arsızlıkları ülkenin madenlerini yağmalamakta, işçilerin ekmeğine el koymakta, hayatına kastetmektedir. Bir avuç asalak Türkiye'nin üstüne çökmüş, yedikçe yemekte, halka ait olana el koymakta, ülkemizin tüm kaynaklarını, halkın alın terini, işçilerin yaşamlarını yiyip bitirmektedirler.

İş cinayetlerinin son bulduğu, madencilerin ölmediği bir ülke istiyoruz. Madenlerde insanca ve güvenli çalışma koşulları sağlanmalı, madencilerin çalışma hakkı güvence altına alınmalıdır. Madenlerde holdinglerin sömürü ve yağması son bulmalıdır! Madencilerin yaşam hakkı ve ekmekleri için madenler derhal ve bedelsiz olarak devletleştirilmelidir!"

Kaynak: ANKA