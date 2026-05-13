Haberler

Soma Maden Faciası'nın 12. Yılı… İhd: "İzlenen Cezasızlık Politikası Nedeniyle Sorumlulardan Hesap Sorulmadı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnsan Hakları Derneği, Soma Maden Faciası'nın 12. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada işçi sağlığı ve güvenliğinin ihlallerine dikkat çekti ve yetkilileri sorumlulardan hesap sormaya çağırdı.

(ANKARA) - İnsan Hakları Derneği'nden, Soma Maden Faciası'nın 12. yılı nedeniyle yapılan açıklamada, "Önleyici ve denetleyici gerekli tedbirlerin alınmaması sonucu yaşanan bu katliam işçi sağlığı ve güvenliğinin en açık ve ağır ihlallerinden birisidir. İzlenen cezasızlık politikası nedeniyle sorumlulardan hesap sorulmadı ve bu nedenle Soma katliamında yaşamını yitirenlerin yakınlarının acıları katlanarak devam ediyor" denildi.

İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) Soma Maden Faciası'nın 12. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunları kaydetti:

"13 Mayıs 2014'te gerçekleşen Soma Maden katliamında yaşamını yitiren 301 madenciyi saygıyla anıyoruz. Önleyici ve denetleyici gerekli tedbirlerin alınmaması sonucu yaşanan bu katliam işçi sağlığı ve güvenliğinin en açık ve ağır ihlallerinden birisidir. İzlenen cezasızlık politikası nedeniyle sorumlulardan hesap sorulmadı ve bu nedenle Soma katliamında yaşamını yitirenlerin yakınlarının acıları katlanarak devam ediyor. İşçi sağlığı ve güvenliğini hiçe sayan politikalar ve uygulamalar hala yürürlüktedir. Bu nedenle, işçiler hala tehlike altındadır."

Bu politikanın bir yansıması da işçi, emekçi haklarını savunan sendikalar, insan hakları örgütleri, basın kuruluşları, avukatlar vb. bakımından yaşanmaktadır. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) tarafından hazırlanan Küresel Hakları Endeksine göre Türkiye işçi hakları bakımından dünyadaki en kötü 10 ülke arasındadır. İnsan eliyle gerçekleşen işçi cinayetleri önlenebilir. Tek yapılması gereken yeterli ve etkili tedbirlerin alınmasıdır. İHD olarak, yaşamını yitiren işçileri bir kez daha anıyor, yetkilileri gerekli tedbirleri almaya ve cezasızlık politikalarından vazgeçerek sorumlulardan hesap sormaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA
Hantavirüsten sonra şimdi de Norovirüs! 1700’den fazla kişi karantinaya alındı

Hantavirüsten sonra yeni salgın! 1700’den fazla kişi karantinada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu'ndan Erdoğan'la görüştüğü iddiasına yanıt

Görüştükleri konuşuluyordu! Bomba iddiaya ilk ağızdan yanıt geldi

Oyuncu Alp Balkan'a son veda! İmamın sözleri dikkat çekti

'Eczacı Bahadır'a son veda! İmamın sözleri dikkat çekti
Bu araçtan sağ çıktı, kaza anını anlattı

Bu araçtan sağ çıktı, kaza anını anlattı
Bakan Gürlek: UYAP AI Karar Destek Sistemi'ni hayata geçiriyoruz

Türk yargısında yeni dönem! Yapay zeka destek sistemi geliyor
Amedspor'dan Icardi iddialarına yanıt

Amedspor'dan beklenen açıklama!
Bayrampaşa Hali karıştı! 12 polis yaralandı, 7 kişi gözaltında

Savaş "hali"! 12 polis yaralandı, 7 kişi gözaltında
Aşiretler 'yasak' dedi, kadınlar yasağı tanımadı

Aşiretler "yasak" dedi, kadınlar yasağı tanımadı