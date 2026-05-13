Haberler

Soma Maden Faciası'nın 12. Yılı... Gültekin Uysal: "301 Emekçiyi Anmak Yas Tutmak Değil, Onları Ölüme Gönderen Düzene Karşı Hafızayı Diri Tutmaktır"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Soma Maden Faciası'nın 12. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, unutulan her ihmalin yeni facialara neden olabileceğini vurguladı. Uysal, madencileri anarken, yaşananların sorumlularını eleştirdi.

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Soma Maden Faciası'nın 12. yılı nedeniyle yaptığı paylaşımda, "301 emekçiyi anmak, sadece yas tutmak değil, onları ölüme gönderen düzene karşı hafızayı diri tutmaktır. Çünkü unutulan her ihmal, yeni faciaların önünü açacaktır, açmıştır" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Soma Maden Faciası'nın 12. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Vicdanı ölmüş olanları hatırladığımız, hiç ölmeyecek olanları andığımız gün bugün. 13 Mayıs 2014'te Soma Maden Faciası yalnızca 301 işçiyi toprağa gömmedi; ihmali, denetimsizliği ve insan hayatını maliyet kalemi gören düzeni de bütün çıplaklığıyla ortaya çıkardı. AKP iktidarının 'yeni' diyerek kurduğu düzen, ihmale bağlı ölümleri, bu bakımdan cinayet olarak kabul ettiğimiz kayıpları 'kader', itirazları, aksaklıkların konuşulmasını 'ihanet' kabul etti. Soma'da madenciler kaderden değil; kar hırsından, göstermelik denetimlerden, susturulan itirazlardan ve emeği değersizleştiren sistemden dolayı yaşamını yitirdi."

'İşin fıtratında var' denilen her cümle, alınmayan önlemlerin üzerini örtmek için kurulan bir perdeye dönüştü. 301 emekçiyi anmak, sadece yas tutmak değil, onları ölüme gönderen düzene karşı hafızayı diri tutmaktır. Çünkü unutulan her ihmal, yeni faciaların önünü açacaktır, açmıştır. Soma'yı unutmadık. 301 madenciyi unutmadık. Emeğin can verdiği bu karanlık düzeni affetmedik. 'Öldürülen' madencilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz."

Kaynak: ANKA
Hantavirüsten sonra şimdi de Norovirüs! 1700’den fazla kişi karantinaya alındı

Hantavirüsten sonra yeni salgın! 1700’den fazla kişi karantinada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar

Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bomba bir iddia daha

Jesus’tan son saniye gol yiyen kaleciye olay tepki

Jesus, şampiyonluğu erteleyen kaleciyi affetmedi
Mayıs ayının ortasında kış manzarası! Kar kalınlığı tam 7 metre

Mayıs ayının ortasında kış manzarası! Kar kalınlığı tam 7 metre
Aşiretler 'yasak' dedi, kadınlar yasağı tanımadı

Aşiretler "yasak" dedi, kadınlar yasağı tanımadı
Galatasaray'a Mourinho piyangosu! Çuval çuval para kazandıracak

Galatasaray'a Mourinho piyangosu! Çuval çuval para kazandıracak
'Dini tören istemiyorum' diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı

"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
Müsavat Dervişoğlu'ndan Erdoğan'la görüştüğü iddiasına yanıt

Görüştükleri konuşuluyordu! Bomba iddiaya ilk ağızdan yanıt geldi