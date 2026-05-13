Soma Maden Faciası'nın 12. Yılı... Gültekin Uysal: "301 Emekçiyi Anmak Yas Tutmak Değil, Onları Ölüme Gönderen Düzene Karşı Hafızayı Diri Tutmaktır"

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Soma Maden Faciası'nın 12. yılı nedeniyle yaptığı paylaşımda, "301 emekçiyi anmak, sadece yas tutmak değil, onları ölüme gönderen düzene karşı hafızayı diri tutmaktır. Çünkü unutulan her ihmal, yeni faciaların önünü açacaktır, açmıştır" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Soma Maden Faciası'nın 12. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Vicdanı ölmüş olanları hatırladığımız, hiç ölmeyecek olanları andığımız gün bugün. 13 Mayıs 2014'te Soma Maden Faciası yalnızca 301 işçiyi toprağa gömmedi; ihmali, denetimsizliği ve insan hayatını maliyet kalemi gören düzeni de bütün çıplaklığıyla ortaya çıkardı. AKP iktidarının 'yeni' diyerek kurduğu düzen, ihmale bağlı ölümleri, bu bakımdan cinayet olarak kabul ettiğimiz kayıpları 'kader', itirazları, aksaklıkların konuşulmasını 'ihanet' kabul etti. Soma'da madenciler kaderden değil; kar hırsından, göstermelik denetimlerden, susturulan itirazlardan ve emeği değersizleştiren sistemden dolayı yaşamını yitirdi."

'İşin fıtratında var' denilen her cümle, alınmayan önlemlerin üzerini örtmek için kurulan bir perdeye dönüştü. 301 emekçiyi anmak, sadece yas tutmak değil, onları ölüme gönderen düzene karşı hafızayı diri tutmaktır. Çünkü unutulan her ihmal, yeni faciaların önünü açacaktır, açmıştır. Soma'yı unutmadık. 301 madenciyi unutmadık. Emeğin can verdiği bu karanlık düzeni affetmedik. 'Öldürülen' madencilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz."

Kaynak: ANKA