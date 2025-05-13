47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

Soma Maden Faciası'nın 11. Yılı: Müsavat Dervişoğlu'ndan Anma Mesajı

Soma Maden Faciası'nın 11. Yılı: Müsavat Dervişoğlu'ndan Anma Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma maden faciasının 11. yılında anma mesajı yayımladı. Dervişoğlu, madencileri unutmamak adına duygu dolu sözler sarf etti.

(ANKARA) - Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın üzerinden 11 yıl geçti. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Ekmek davasına bir ömür veren, büyük bir adaletsizlik sarmalına mahkum edilen hiçbir madencimizi unutmadık, unutmayacağız" dedi.

Dervişoğlu, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma maden faciasının 11'inci yılında sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Soma'da, yerin metrelerce altında ekmeğinin peşindeyken aramızdan koparılan 301 maden işçisi kardeşimi saygı ve rahmetle anıyorum. Ekmek davasına bir ömür veren, büyük bir adaletsizlik sarmalına mahkum edilen hiçbir madencimizi unutmadık, unutmayacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihçiden Vatikan'ı sarsacak iddia: Yeni Papa Kayserili ve benim akrabam

Tarihçiden Vatikan'ı sarsacak iddia: Yeni Papa Kayserili
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
PKK'nın kararı sonrası Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo

Abdullah Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu

4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.