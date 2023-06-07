Soma'da TIR Yangını

Soma'da lastiği patlayan bir TIR, devrilerek kupa kısmından alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

MANİSA'nın Soma ilçesinde lastiği patlayan TIR, devrilip kupa kısmından alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında İstanbul- Bursa-İzmir Otoyolu Soma çıkışında meydana geldi. Y.B.'nin (45) kullandığı 33 RA 952 plakalı TIR, lastiği patlayınca kontrolden çıkıp devrilerek refüjdeki beton bariyere çarptı. Kazada TIR, kupa kısmından alev aldı. Yoldan geçen bazı sürücüler yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Sürücü Y.B. kazayı yara almadan atlatırken, TIR'ın kupa kısmı kullanılamaz hale geldi.Bu arada yangın, cep telefonuyla kaydedildi.