Soma'da Orman Yangını Sürüyor: Havadan ve Karadan Müdahale

MANİSA'nın Soma ilçesinde dün çıkan orman yangın sürüyor. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Turgutalp Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında bir tenis kortu şantiyesinde kullanılan demir kesme makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede ormana sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 10 helikopter, 67 kara ekibi, 10 iş makinesi ve toplam 235 personel ile müdahale edildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler geniş bir alana yayıldı. Tedbir amaçlı olarak Kozanlı Mahallesi boşaltıldı. Demir kesme işlemi sırasında gerekli önlemleri almadıkları öne sürülen ve yangına sebebiyet verdikleri iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerin müdahalesine ara verildi. Alevlere gece boyunca karadan müdahale edildi.

Bugün günün ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahale tekrar başladı.