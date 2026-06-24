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Manisa'da orman yangını

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Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 3,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

3,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Soma ilçesi Tabanlar Mahallesi Şifadağ mevkisi yakınlarındaki ormanda, saat 12.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Şevket YILMAZ/SOMA, (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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