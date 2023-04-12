Soma'da maden ocağında karbonmonoksitten zehirlenerek ölen işçi Zonguldak'ta defnedildi

Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında karbonmonoksitten zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden işçinin cenazesi, Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde toprağa verildi.

İlçede özel bir şirketin işlettiği maden ocağında, dün çalışma alanı açmak için gerçekleştirilen kontrollü patlama sonrası oluştuğu değerlendirilen karbonmonoksit gazından etkilenerek yaşamını yitiren işçilerden Tevfik Pazarcık'ın (30) cenazesi, İzmir'deki otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı Pazarlıoğlu köyüne getirildi.

Pazarcık için burada dua edildi, helallik alındı. Cenaze töreninde, Pazarcık'ın eşi Sevda Pazarcık'ın ve yakınlarının ayakta güçlükle durduğu ve gözyaşı döktüğü görüldü.

İki çocuk babası Pazarcık'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

Törene Pazarcık'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gökçebey Kaymakamı Emrah Aslan, Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk ile mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir şirketin işlettiği maden ocağında, dün çalışma alanı açmak için gerçekleştirilen kontrollü patlama sonrası oluştuğu değerlendirilen karbonmonoksit gazından etkilenen işçilerden Tevfik Pazarcık (30), olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Gazdan etkilenen diğer çalışanlar Şakir Bilbey, Alper Aksoy, Fatih Karahisar, Mustafa Gül ve Ali Anıl Palamut ise Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen bu kişilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilmişti.