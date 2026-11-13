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SOLOTÜRK, Tekirdağ'ın 104. kurtuluş yılında gösteri uçuşu yapacak

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SOLOTÜRK, Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlamaları kapsamında Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Ekip, Sahil Dolgu Alanı'nda gösteri uçuşu yapacak; Soytürk, SOLOTÜRK'ü tebrik ederek teşekkür etti.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlamaları kapsamında Sahil Dolgu Alanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirecek SOLOTÜRK ekibi, Vali Soytürk ile makamında bir araya geldi.

Ekip üyeleriyle bir süre sohbet eden Soytürk, SOLOTÜRK'ün Türk pilotlarının gökyüzündeki yeteneklerini sergilediğini belirtti.

SOLOTÜRK ekibini tebrik eden Soytürk, Tekirdağ'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirecekleri gösteri uçuşu için teşekkür etti.

Kaynak: AA
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