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SOLOTÜRK, Fransa'da gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, Fransa'da gösteri uçuşu yaptı
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Fransa'nın doğusundaki Saint-Dizier kentindeki hava üssünde düzenlenen etkinlikte, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Fransa'nın doğusundaki Saint-Dizier kentindeki hava üssünde düzenlenen etkinlikte, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Fransa'da Saint-Dizier'deki "113 Hava Üssü"nde dün başlayan "Açık Kapı Günleri" etkinliği devam ediyor.

Hava kuvvetlerine ilişkin mesleklerin tanıtıldığı etkinlikte, ziyaretçiler Fransız ordusunun envanterindeki Rafale ve Mirage 2000 tipi uçakların simülatörlerini de test edebiliyor.

Etkinlik kapsamında dün düzenlenen hava gösterisinde SOLOTÜRK, F-16 savaş uçağı ile gösteri uçuşu yaptı.

SOLOTÜRK'ün bugün hava üssünde düzenlenecek bir diğer hava gösterisine de katılması bekleniyor.

Kaynak: AA
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