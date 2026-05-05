Sol Parti: Yoksulu Ezen Adaletsiz Düzeni Yerle Bir Etmenin İlk Koşulu Bu Rejimden Kurtulmaktır

(ANKARA)- SOL Parti, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Artık bir kez daha anlaşıldı ki yoksulluktan kurtulmanın, bu yoksulu ezen adaletsiz düzeni yerle bir etmenin ilk koşulu bu rejimden kurtulmaktır" ifadelerine yer verdi.

SOL Parti, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla TÜİK'in Nisan ayı enflasyon verileri üzerinden iktidarın ekonomi politikalarına tepki gösterdi. SOL Parti'nin paylaşımı şöyle:

"Hayat pahalılığından kurtulmanın ilk yolu bu rejimden kurtulmak."

Saray rejiminin sermayeden yana ekonomik politikaları halkı yoksullaştırmaya; işsiz, aç ve çaresiz bırakmaya devam ediyor. Televizyon ekranlarında ya da bindirilmiş kıtalar karşısında yapılan konuşmalarda anlatılan pembe tabloyla hayatın gerçekliği arasında derin bir uçurum var.

Bugün TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon rakamları da göstermiştir ki Erdoğan-Şimşek politikası iflas etmiştir. Ağızlarından düşürmedikleri 'dezenflasyon süreci' ve 'hedef enflasyon' sözlerinin, çalışanın sofrasından bir parça daha eksiltmekten başka bir anlam taşımadığı ortaya çıkmıştır.

TÜİK bile nisan ayı enflasyonunu yüzde 3,18 (veya açıklanan güncel veri) olarak açıklamak zorunda kaldı. Bugün itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 69,80, yılın ilk dört ayının enflasyonu ise yüzde 18,72 oldu. Şimşek'in yıl sonu hedefi olarak açıkladığı rakamlara neredeyse ilk dört ayda ulaşıldı. Üstelik bunlar yalnızca TÜİK rakamları; halkın hissettiği gerçek enflasyon bunun çok daha üstündedir.

Artık bir kez daha anlaşıldı ki yoksulluktan kurtulmanın, bu yoksulu ezen adaletsiz düzeni yerle bir etmenin ilk koşulu bu rejimden kurtulmaktır. Çünkü bu rejim, sermaye sınıfının rejimidir. Çünkü bu rejim, işçi ve emekçi düşmanıdır. Çünkü bu rejim, halkın daha da yoksullaşması üzerine inşa edilmiştir. İşsizliğe, yoksulluğa ve hayat pahalılığına son vermek için hep birlikte mücadeleye."

Kaynak: ANKA