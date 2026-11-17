SOL Parti, Sözcü TV operasyonunu 'muhalif medyayı karartma' olarak nitelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SOL Parti, Sözcü TV'ye yönelik operasyona sosyal medyadan tepki göstererek 'halkı soydular' ve 'muhalif medyayı karartıyorlar' ifadelerini kullandı. Parti, T24 ve Halk TV'nin ardından Sözcü TV'ye yapılan müdahaleye karşı basın emekçilerinin yanında olduğunu belirtti.
(ANKARA) - SOL Parti tarafından Sözcü TV'ye yönelik yapılan operasyona ilişkin, "Biri, ikisi değil; hepsi birlikte halkı soydular, fonlarda milyarları götürdüler. Şimdi suçlarını gizlemek, gerçeklerin üzerini örtmek için muhalif medyayı karartıyorlar" açıklaması yapıldı.
SOL Parti'nin konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karanlığa teslim olmayacağız. Biri, ikisi değil; hepsi birlikte halkı soydular, fonlarda milyarları götürdüler. Şimdi suçlarını gizlemek, gerçeklerin üzerini örtmek için muhalif medyayı karartıyorlar. T24... HALK TV... Şimdi de SÖZCÜ TV... Basın emekçilerin yanındayız. Gün bu zorbalığa karşı birlik günüdür" ifadeleri kullanıldı.