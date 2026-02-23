Haberler

Sol Parti'den, Laikliğe Yönelik Saldırılara Suç Duyurusu: Laikliğe ve Demokratik Düzene Saldıranlardan Hesap Soruyoruz

Güncelleme:
SOL Parti, laikliğe ve demokratik düzene yönelik saldırılarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Parti, Anayasal güvence altındaki laikliğin korunması için mücadele edeceğini vurguladı.

(ANKARA)- SOL Parti, laikliğe yönelik saldırılar karşısında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Anayasal güvence altındaki laikliğe ve demokratik düzene saldıranlardan hesap soruyoruz" açıklamasında bulundu.

SOL Parti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada laikliğe yönelik saldırılar karşısında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

SOL Parti'nin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Laikliğe yönelik saldırılar karşısında suç duyurusunda bulunuyoruz."

Laik ve demokratik Türkiye için verdiğimiz mücadeleden dolayı 6 arkadaşımız anayasa fiilen askıya alınarak ev hapsi cezası verildi.

Laikliği savunma çağrısı karşısında; bu ülkenin aydınlarını, yurtseverlerini, devrimcilerini hedef göstermeye çalıştılar.

Anayasal güvence altındaki laikliğe ve demokratik düzene saldıranlardan hesap soruyoruz.

Tarihe not düşüyoruz; laikliğe yönelik tüm bu saldırılar Türkiye'deki demokratik düzene yönelik saldırıdır ve bu suçu işleyenler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na laikliğe yönelik işlenen suçlar ile ilgili tüm sorumluluklar hakkında soruşturma yürütülmesi için başvuruda bulunduk.

Ne yaparsanız yapın; laik, demokratik, özgür bir ülke için mücadele etmeye, laikliğe ve demokrasiye saldıranlardan hesap sormaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
