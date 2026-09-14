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SOL Parti'den eğitim raporu: Özel okullar kamulaştırılacak, eğitim her düzeyde parasız olacak

SOL Parti'den eğitim raporu: Özel okullar kamulaştırılacak, eğitim her düzeyde parasız olacak
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SOL Parti, "Laik, Parasız ve Demokratik Eğitim İçin Mücadele Raporu"nu yayımladı. Raporda, karma eğitimin korunması, MESEM uygulamalarına karşı mücadele edilmesi, eğitimin her düzeyde parasız hale getirilmesi ve özel okulların kamulaştırılması gerektiği kaydedildi.

(ANKARA) - SOL Parti, "Laik, Parasız ve Demokratik Eğitim İçin Mücadele Raporu"nu yayımladı. Raporda, karma eğitimin korunması, MESEM uygulamalarına karşı mücadele edilmesi, eğitimin her düzeyde parasız hale getirilmesi ve özel okulların kamulaştırılması gerektiği kaydedildi.

SOL Parti, "Laik, Parasız ve Demokratik Eğitim İçin Mücadele Raporu"nu kamuoyuyla paylaştı.

Partiden yapılan açıklamada, eğitim sisteminin "yeni bir saldırı dalgasıyla karşı karşıya olduğu" savunularak, karma eğitime son verilmesine yönelik girişimlere karşı laik eğitimin savunulacağı belirtildi.

MESEM uygulamalarının çocuk işçiliğini yaygınlaştırdığını ileri süren SOL Parti, buna karşı mücadele edileceğini ifade etti.

Açıklamada, "SOL Parti, bu adaletsiz, sömürücü ve gerici eğitim düzeninin kökten değişmesi için mücadele edecektir" denildi.

Raporda, "Okulda patron olmaz" denilerek eğitimin her düzeyde parasız olması, özel okulların kamulaştırılması, yemek ve barınma başta olmak üzere öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının kamu eliyle karşılanması gerektiği savunuldu.

Ayrıca, "Okulda tarikat olmaz" ifadesine yer verilen açıklamada, tarikatların okullardan çıkarılması ve bu yapılarla imzalanan protokollerin iptal edilmesi çağrısı yapıldı.

Kaynak: ANKA
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