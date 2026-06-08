Söke'deki Silahlı Saldırıda Tutuklu Sayısı 6'ya Yükseldi

TUTUKLU SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki otomobile düzenlenen, sürücü Ercan Zengin (31) ile yanındaki 1,5 aylık hamile Nurgül Aslan'ın (25) hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada cinayet şüphelisi olarak aranırken Kuşadası'nda yakalanan Erkan Aslan (29) ile yakınları Yiğit A. (32), Nihat G. (22) ile gün içerisinde gözaltına alınan Efkan A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden Ö.A. ve İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle soruşturmada tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Melek FIRAT/Aydın,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı