Söke'de Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı
Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen B.B.K'nin evinde 245 gram sentetik uyuşturucu ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen B.B.K'nin (24) evine baskın gerçekleştirdi.
Aramalarda 245 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 12 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.B.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel