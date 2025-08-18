Söke'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Söke'de narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 20 yaşındaki İ.S. tutuklandı. Evinden ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 117 gram sentetik uyuşturucu ve 40 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu bulunuyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla İ.S'nin (20) evine baskın düzenledi.

Yapılan aramada 117 gram sentetik uyuşturucu, 40 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu, 0,59 gram esrar tohumu ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
