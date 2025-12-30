Haberler

Aydın'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Güncelleme:
Aydın'ın Söke ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü 38 yaşındaki Yakop Merhi yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yakop Merhi (38) idaresindeki 09 MA 3925 plakalı otomobil, Söke-Ağaçlı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki ağaca çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Merhi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
