Aydın'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Yakop Merhi (38) idaresindeki 09 MA 3925 plakalı otomobil, Söke-Ağaçlı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki ağaca çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Merhi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel