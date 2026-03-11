Haberler

Suyla dolan yolda mahsur kalan TIR şoförü sandalla kurtarıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde taşkın suları nedeniyle mahsur kalan TIR şoförünü itfaiye ekipleri sandalla kurtardı. Kurtarma anları dronla görüntülendi.

AYDIN'ın Söke ilçesinde taşkın sularının kapladığı tali mahsur kalan TIR şoförünü sandalla ulaşan itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarma anları dronla görüntülendi.

Olay, Burunköy ile Akçakaya mahalleleri arasındaki tali yolda meydana geldi. Maden yüklü TIR'ın şoförü, suyla kaplanan yoldan geçebileceğini düşünerek ilerlemek istedi. Ancak bu sırada TIR, yol kenarındaki sulama kanalına doğru yan yattı. Şoför, araçta mahsur kaldı. İhbarla bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Taşkın sularının yolu kaplaması nedeniyle kara yolu ile ulaşım sağlayamayan ekipler, sandalla kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, şoförü bulunduğu yerden alarak kurtardı. Kurtarma anları dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
