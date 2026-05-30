Otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

AYDIN'ın Söke ilçesinde park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü Ercan Zengin (31) hayatını kaybetti, yanındaki Nurgül Aslan (25) ağır yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yeni Cami Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre; park halindeki bir otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, sürücü Ercan Zengin'in (31) hayatını kaybettiğini belirledi. Zengin'in yanındaki Nurgül Aslan (25) ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

