Söke'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü 1 Yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Olayda motosiklet sürücüsü ve bir yolcu hastaneye kaldırıldı.

Albayrak Caddesi'nde, C.İ. yönetimindeki 35 KDL 38 plakalı otomobil ile A.S.A. idaresindeki 09 AKR 571 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ve beraberindeki Musa Çelikyürek yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çelikyürek, yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
