Aydın'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
A.K. idaresindeki 35 AL 2010 plakalı otomobil, Kömür Damarı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü A.K. ile otomobildeki A.S. ve Y.E.Ö. ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Musa Ölmez