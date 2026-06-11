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Aydın'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucunda 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.S.Ö. yönetimindeki 09 AHA 618 plakalı otomobil, Söke-Aydın kara yolunda, A.Ş. idaresindeki 16 NSK 10 plakalı ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araçta şoförlerle birlikte 6 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez
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