Söke'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Söke ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü Yılmaz Kara, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Yılmaz Kara'nın (33) kullandığı 09 ARV 954 plakalı motosiklet, Adnan Kahveci Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarptı.
Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kara, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, sürücünün caddeye girdikten kısa süre sonra kaldırıma çarptığı an yer aldı.
