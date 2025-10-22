Söke'de Minibüs Çarpışması: 6 Yaralı
Aydın'ın Söke ilçesinde, öğrencileri taşıyan bir minibüsün başka bir minibüsle çarpışması sonucu 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
A.Ş. yönetimindeki 09 P 2557 plakalı, öğrencileri taşıyan minibüs, Yenikent Mahallesi kavşağında, E.Y,'nin kullandığı 09 AHP 591 plakalı minibüsle çarpışarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan 5 öğrenci ile servis görevlisi ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.
Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel