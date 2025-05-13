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Söke'de Lise Öğrencilerine Kariyer Günleri Etkinliği

Söke'de Lise Öğrencilerine Kariyer Günleri Etkinliği
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Aydın'ın Söke ilçesinde lise öğrencileri için düzenlenen kariyer günleri etkinliğinde çeşitli sektörlerden firmalar stant açtı. Vali Yakup Canbolat, gençlerin iş hayatına hazırlanmasının önemine vurgu yaptı.

Aydın'ın Söke ilçesinde, lise öğrencileri için düzenlenen kariyer günleri etkinliğinde meslek tanıtımı yapıldı.

Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki etkinlikte, çeşitli sektörlerden firmalar stant açtı, kariyer planlaması ve istihdam olanakları hakkında bilgi verdi. Öğrenciler iş dünyasının temsilcileriyle görüşme imkanı buldu.

Programda konuşan Aydın Valisi Yakup Canbolat, gençlerin iş hayatına ilk adımlarını atmalarına yardımcı olmak için çalıştıklarını belirterek, "Devlet olarak gençlerimizin yalnızca akademik başarılar elde etmelerini değil, iş yaşamında karşılaşabilecekleri zorluklara da hazırlıklı olmalarını istiyoruz. Bu anlamda bu tür etkinlikler son derece kıymetlidir." dedi.

Söke Ticaret Odası Başkanı Metin Sakalar ise kariyer günleri etkinliklerinin gençler için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Programa Söke Kaymakamı Ali Akça, İlçe Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent de katıldı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
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