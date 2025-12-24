Haberler

Aydın'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Güncelleme:
Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen jandarma operasyonunda, seri numarasız tabanca, ruhsatsız av tüfekleri ve esrar maddesi ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda seri numarasız tabanca ve ruhsatsız av tüfekleri ile esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, aldıkları ihbar sonucu ilçeye bağlı kırsal Ağaçlı ve Çeltikçi Mahallelerinde iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda, 1 seri numarasız tabanca, 250 tabanca mermisi, 7 ruhsatsız av tüfeği, 980 av tüfeği fişeği, 9 bıçak, kubar esrar maddesi ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, S.K. ve D.K. isimli iki şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/SÖKE (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
