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Söke'de Ev Yangını: 86 Yaşındaki Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Söke'de Ev Yangını: 86 Yaşındaki Kadın Hastaneye Kaldırıldı
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Aydın'ın Söke ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 86 yaşındaki Alzheimer hastası Ayşe Ezel, hastaneye kaldırıldı. Olay yerine intikal eden sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 86 yaşındaki kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi Öngel Sokak'taki apartmanın 2. katında ikamet eden Alzheimer hastası Ayşe Ezel'in evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Komşularının yardımıyla evden çıkarılan ve dumandan etkilenen Ezel, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
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