Söke'de polisler, down sendromlu çocuklarla buluştu

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü, down sendromlu çocuklar için bir etkinlik düzenleyerek onlarla bir araya geldi. Etkinlikte öğrenciler ekip araçlarına bindi ve hediyeler verildi.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, down sendromlu ocuklarla bir araya geldi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte Söke Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Özel Söke Arden Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören down sendromlu öğrenciler yer aldı.

Programda öğrenciler, ekip arabalarına ve motosikletlerine bindi.

Ailelerin de katıldığı etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Programa Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu da katıldı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez
