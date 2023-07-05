Söke Belediyesi, Savuca Mahallesi'nde muhtarlarla buluştu

Söke Belediyesi yetkilileri, Savuca Mahallesi'nde muhtarlarla bir araya gelerek mahalle sorunlarını dinledi ve çözüm için çalışmalara başladı.

Söke Belediyesi yetkilileri, mahalle muhtarlarının sorunlarını yerinde dinleme ve çözüm üretme uygulamasına Savuca Mahallesi'nden başladı.

Söke Belediyesi'nin başlattığı uygulamayla ilçedeki muhtarlar ziyaret edilecek ve mahallelerinin sorunları dinlenecek. Bu kapsamda, Söke Belediyesi Başkan Danışmanı Yağız Pullukçu, Temizlik İşleri Müdürü Lütfiye Aydoğan Öner ile Park ve Bahçeler Müdürü Onur Gümüşer, Savuca Mahallesi Muhtarı Tuncel Uyanık ile bir araya geldi.

Muhtarla birlikte Savuca Mahallesi'ndeki sorunlar yerinde tespit edilirken sorunların çözümü için ekipler yönlendirildi.

Buluşmada, Savuca Mahallesi'nin ortasından geçen dere ile ilgili sorun gündeme gelirken sorunun iletildiği Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri Savuca'ya gelerek inceleme yaptı. Söke Belediyesi saha ekipleri de mahalleye yönlendirilerek geniş kapsamlı bir temizlik çalışması başlatıldı.

Savuca Mahalle Muhtarı Tuncel Uyanık, "Mahallemizin ihtiyaçlarının tespiti ve kısa sürede çözüme kavuşturulması noktasında çalışmadan oldukça memnunum. Söke Belediye'miz ve Aydın Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ediyorum" dedi.