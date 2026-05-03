Sokakta uyuşturucu satışı kamerada: 1 tutuklama

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, sokakta uyuşturucu satışının yapıldığı o anlar kameraya yansıdı. Olayla ilgili polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adapazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından müşterek olarak yapılan çalışmalarda; H.Ç. (28) isimli şüphelinin uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşıldı. Şüpheli takibe alınırken, yapılan çalışmaların devamında, E.G. (27) isimli kişiye uyuşturucu madde sattığının tespit edilmesi üzerine her iki şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 5.4 gram sentetik cannobinoid maddesi ele geçirildi. H.Ç.'nin uyuşturucu sattığı anlar kameraya yansıdı.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.G. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, H.Ç. ise sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

