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Sokak müzisyenleri Dniprolulara moral veriyor

AA - Metin Aktaş - Güncel
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Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş ülkenin doğusunda şiddetini korurken, sıcak çatışmaların yaşandığı bölgelere yaklaşık 300 km uzaklıktaki Dnipro'da yaşayan sivil halk, olağan yaşamına sürdürmeye çalışıyor.

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş ülkenin doğusunda şiddetini korurken, sıcak çatışmaların yaşandığı bölgelere yaklaşık 300 km uzaklıktaki Dnipro'da yaşayan sivil halk, olağan yaşamına sürdürmeye çalışıyor. Savaş başlamadan önce müzisyenlik yaptıklarını ifade eden ancak çatışmaların başlaması ile işlerini kaybettiklerini belirten iki genç, Dnipro kentindeki Dmitra Yahorntsko caddesi üzerinde müzik yaparak savaş şartları altında gelir elde etmeye çalışıyor.

AA / Metin Aktaş - Güncel

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