Haberler

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Nazlı, ağır yaralandı

Güncelleme:
Mardin'in Midyat ilçesinde, sokakta oynayan 4 yaşındaki Nazlı Aldemir, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Hastanede tedavi altında olan Aldemir'in hayati tehlikesi devam ediyor.

MARDİN'in Midyat ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Nazlı Aldemir (4), ağır yaralandı.

Olay, dün Midyat ilçesi kırsal Çavuşlu Mahallesi'nde meydana geldi. Köyde evlerinin önünde oyun oynayan Nazlı Aldemir, sokak köpeklerinin saldırına uğradı. Çevredekiler, köpekleri uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aldemir, sağlık ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nazlı Aldemir, buradaki müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Aldemir'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
