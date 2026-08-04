Halfeti'de Sokak Köpeği 3 Yaşındaki Kız Çocuğuna Saldırdı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, Karaotlak Mahallesi'nde annesiyle yürüyen 3 yaşındaki Erva E., sokak köpeğinin saldırısına uğradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Erva E., yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde annesiyle birlikte sokakta yürürken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Erva E. (3), yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Karaotlak Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta annesiyle yürüyen Erva E. sokak köpeğinin saldırısına uğradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Erva E., ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Erva E., yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı