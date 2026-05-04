Sokak köpeği motosiklete binmek istedi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sokak köpeğinin motosiklete binmek istediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Ereğli ilçesi Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kafeden çıkan iki genç motosiklete bindikleri anda, bir sokak köpeği yanlarına gelerek, motosikletin ayak koyma yerine oturdu. Köpeği indirmek isteyen motosiklet sürücüsüne, köpek yaptığı hamle ile adeta inmek istemediğini anlatmaya çalıştı. Kafe işletmecisi Necdet Karaahmetoğlu, o anları cep telefonuyla kaydederken sürücüye, 'köpek sizin mi' diye sordu. Sürücü, 'hayır bizim değil' yanıtını verdi.

Masaların birinde oturan müşterinin çağrısıyla motosikletten inen köpek, motosiklete yeniden binip kafeden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı