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Sokak hayvanlarını evinde katleden cani doktor Muhammet Mustafa Duman tutuklandı

Sokak hayvanlarını evinde katleden cani doktor Muhammet Mustafa Duman tutuklandı
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Sokak hayvanlarını sahiplenme bahanesiyle evine alan ve canince katleden doktor Muhammet Mustafa Duman tutuklandı. Ankara Batı Adliyesi'nde ifade veren Duman, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ankara'da sokak hayvanlarını "sahiplenme bahanesiyle" evine alan ve ardından katleden doktor Muhammet Mustafa Duman tutuklandı.

SAHİPLENME BAHANESİYLE EVE ALDI ÖLDÜRDÜ

Ankara'da Muhammet Mustafa Duman isimli bir doktor, sokak hayvanlarını sahiplenme bahanesiyle evine alarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Ankara Batı Adliyesi'nde ifade veren Duman, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Duman, hakimlikçe 5199 Hayvanları Koruma Kanun'nnun 28'inci maddesinde düzenenlen "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

haalaa sokaklarda sokak hayvanımı varki. yok yani reis 2024 te temizlenmiş olacak demiştide

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Haber Yorumlarıabuzittin Kirar:

Ben bu iki ayaklı hayvanı sahiplenme bahanesiyle depoda bakmak istiyorum. yemini suyunu vereceğim.

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