Sokak hayvanlarını evinde katleden cani doktor Muhammet Mustafa Duman tutuklandı
Sokak hayvanlarını sahiplenme bahanesiyle evine alan ve canince katleden doktor Muhammet Mustafa Duman tutuklandı. Ankara Batı Adliyesi'nde ifade veren Duman, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Ankara'da sokak hayvanlarını "sahiplenme bahanesiyle" evine alan ve ardından katleden doktor Muhammet Mustafa Duman tutuklandı.
SAHİPLENME BAHANESİYLE EVE ALDI ÖLDÜRDÜAnkara'da Muhammet Mustafa Duman isimli bir doktor, sokak hayvanlarını sahiplenme bahanesiyle evine alarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
TUTUKLANDIAnkara Batı Adliyesi'nde ifade veren Duman, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Duman, hakimlikçe 5199 Hayvanları Koruma Kanun'nnun 28'inci maddesinde düzenenlen "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Kaynak: ANKA / Güncel