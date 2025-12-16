Haberler

Trabzon'da Gazze yararına kermes düzenlendi

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Söğütlü İlkokulu, Gazze'ye yardım amaçlı bir kermes düzenleyerek anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi. Okul Müdürü İlhan Selçuk, elde edilen desteğin zor şartlar altında yaşayanlara umut olduğunu vurguladı.

Okul Müdürü İlhan Selçuk, yaptığı açıklamada, okul aile birliği, idareciler, öğrenciler ve veliler olarak her yıl 12-18 Aralık arası kutlanan Yerli Malı Tutum ve Verimlilik Haftası kapsamında bu yıl Gazze'ye yardım amaçlı kermes düzenlendiğini belirtti.

Kermese gösterilen yoğun ilgi, duyarlılık ve destekle hatırı sayılır miktarda yardım toplandığına işaret eden Selçuk, "Kızılay aracılığıyla kermesimizde Gazze'ye yardım toplandı. Bu anlamlı destek zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize umut olmuştur. Gösterdikleri dayanışma, paylaşma ve yardımlaşma bilinci için herkese sonsuz teşekkürler." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, bu birlikteliğin artarak devam etmesini diledi.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
