Trabzon'da Gazze yararına kermes düzenlendi

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Söğütlü İlkokulunca Gazze'ye yardım amacıyla kermes organize edildi.

Okul Müdürü İlhan Selçuk, yaptığı açıklamada, okul aile birliği, idareciler, öğrenciler ve veliler olarak her yıl 12-18 Aralık arası kutlanan Yerli Malı Tutum ve Verimlilik Haftası kapsamında bu yıl Gazze'ye yardım amaçlı kermes düzenlendiğini belirtti.

Kermese gösterilen yoğun ilgi, duyarlılık ve destekle hatırı sayılır miktarda yardım toplandığına işaret eden Selçuk, "Kızılay aracılığıyla kermesimizde Gazze'ye yardım toplandı. Bu anlamlı destek zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize umut olmuştur. Gösterdikleri dayanışma, paylaşma ve yardımlaşma bilinci için herkese sonsuz teşekkürler." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, bu birlikteliğin artarak devam etmesini diledi.