Haberler

Bilecik'te çekicinin devrildiği kazada sürücü yaralandı

Bilecik'te çekicinin devrildiği kazada sürücü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Söğüt ilçesinde çekicinin devrilmesi sonucu sürücü T.A. yaralandı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde çekicinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

T.A. (46) idaresindeki 03 BB 973 plakalı çekici, Söğüt-Bilecik kara yolunun Korubayırı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı

Deniz Göktaş gözaltına alındı! İşte ilk görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti

Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti
DOA sisteminde ilk gün 1,5 milyon ambalaj toplandı

Türkiye'nin yeni sistemi ilk günden yüz binlerce lira dağıttı
Tacizci kadından yeni görüntü! Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış

İstanbul'u ilçe ilçe dolaşan tacizci kadına oto yıkamacıda soğuk duş
Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor

Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor
Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi

Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi
Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar

Sadece 24 saat kaldı! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni zamlı maaşlar
Bunlar nasıl çocuk! Görevli fark etmese büyük bir facia yaşanacaktı

Bunlar nasıl çocuk! Görevli fark etmese büyük bir facia yaşanacaktı