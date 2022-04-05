Söğüt'te ayçiçeği ve mısır tohumu dağıtıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Söğüt'te ayçiçeği ve mısır tohumu dağıtıldı

AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
 - Güncelleme:
Söğüt'te ayçiçeği ve mısır tohumu dağıtıldı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde ayçiçeği yağı ihtiyacının karşılanması ve çiftçilerin ekim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla ayçiçeği ve mısır tohumu dağıtıldığı bildirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde ayçiçeği yağı ihtiyacının karşılanması ve çiftçilerin ekim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla ayçiçeği ve mısır tohumu dağıtıldığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen dağıtım töreninde, 74 çiftçiye ayçiçeği ve mısır tohumu dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, Köylere Hizmet Götürme Birliği kanalıyla yüzde 50 hibeli olarak 145 paket ayçiçeği tohumu ile Hayvancılığı Geliştirme Projesi kapsamında 25 paket silajlık mısır tohumunun çiftçilere teslim edildiği kaydedildi.

Törene Kaymakam Ömer Faruk Tuncer, Kaymakam Refiki Zübeyir Yıldırım, Belediye Başkanı İsmet Sever, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile ilgililerin katıldığı ifade edildi.

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Hisarcık, Bilecik, Söğüt, Ekim, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title