Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, parklarda zarar verenlere sitem etti

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, parklarda zarar verenlere sitem etti

Güncel Haberler

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, parklarda bank ve kamelyalara zarar veren vatandaşlara sitem etti. Sever, vatandaşları parkları korumaya çağırarak, zarar verildiğinde hemen yetkililere bilgi vermelerini istedi.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, parklarda bank ve kamelyalara zarar veren vatandaşlara sitem etti.

Başkan Sever, ilçedeki parklara yerleştirilen bank ve kamelyaları kıran vatandaşlara "Lütfen Yeter" diyerek sitem etti. Sever, "Daha önce defalarca yazdık, söyledik, paylaştık. Gerek türbe alanında gerekse oyun parklarımızda bulunan oturak ve kamelyalara kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verilmeye devam ediliyor. Bizlerde bıkmadan usanmadan tamir etmeye ve yeni ürünler alarak halkımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Güzel havaların gelmesiyle birlikte halkımızdan gelen yoğun talep üzerine tekrar alım yapılarak türbe alanı içerisine yeni banklarımızı yerleştirdik. Banklarımızın sayısını arttırmaya devam edeceğiz. Siz değerli halkımızdan tek ricamız bunların bir kamu malı olduğunu ve milli servet olduğunu çocuklarımıza ve gençlerimize anlatmanızdır. Ayrıca zarar verildiğini veya çalındığını gördüğünüzde bizlere veya emniyet güçlerine derhal bilgi vermenizdir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İsmet SEVER Söğüt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title