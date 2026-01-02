Haberler

Soğuktan etkilenen buzağıyı evine getirip, fön makinesi ile kuruttu

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde doğan bir buzağı, soğuktan etkilenerek sahibi tarafından eve getirilip soba kenarında ısıtıldı ve fön makinesiyle kurutuldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde kış ortasında doğan ve soğuktan etkilenen buzağı, sahibi tarafından eve götürülerek soba kenarında ısıtılıp, fön makinesi ile kurutuldu.

Kulp ilçesinin kırsal Şenyayla Mahallesi'nde dünyaya gelen buzağı, soğuktan etkilenince sahibi tarafından eve getirildi. Buzağı, soba kenarında ısıtılıp, fön makinesiyle kurutuldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KARDA TÜNEL AÇIP AHIRA ULAŞTI

Çınar ilçesine bağlı kırsal Bellitaş Mahallesi'nde de yoğun kar yağışı nedeniyle ahıra gidemeyen bir vatandaş, karı kazarak tünel açtı. Vatandaş, açtığı tünel sayesinde ahıra ulaşıp hayvanlarının bakımını yaptı. Çermik ilçesinde ise bir vatandaşın yaptığı kardan kadına makyaj yaptığı anlar, cep telefonu ile görüntülendi.

Haber ve Görüntü: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN /DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
