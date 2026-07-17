Terörle mücadele operasyonunda yüz felci geçiren asker, 26 yıl sonra gazilik unvanı aldı

Siirt'te vatani görevini yaparken terör örgütüne yönelik operasyonda sıfırın altında 30 derece soğuğa maruz kalmasının ardından yüz felci geçiren Engin Demirel, başlattığı hukuk mücadelesiyle 26 yıl sonra gazilik unvanı aldı.

Demirel, 2000 yılında Siirt 3. Komando Tugayı Komutanlığı'nda görev yaparken terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda sıfırın altında 30 dereceye düşen hava sıcaklığının bulunduğu yüksek rakımlı bir mevkide mevzilenme sırasında yüzünün soğuk rüzgara maruz kalması nedeniyle yüz felci geçirdi.

Diyarbakır Asker Hastanesi'ne sevk edilen Demirel'e donma kaynaklı elektrik tedavisi uygulandı ancak yüzünün sol tarafında hissizlik ve hareket kaybı (Sol Fasiyal Periferik Paralizi) tanısıyla taburcu edildi.

Demirel, askerlik hizmeti sırasında yüz felci olduğuna ilişkin kendisine verilen raporlarla gazilik unvanı alabilmek için ilgili kurumlara başvurdu ancak yıllarca olumlu sonuç alamadı.

Avukatı aracılığıyla yıllar sonra yaptığı son başvuruyu değerlendiren ve davayı karara bağlayan Ankara 4. İdare Mahkemesi, Demirel'in, "vazife malulü" olarak kabul edilmesine hükmetti.

Sürece ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Demirel, Siirt'te vatani görevini yaparken bölgede gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunda görevlendirildiğini, operasyon sırasında soğuğa bağlı yüz felci geçirdiğini söyledi.

"Devletime teşekkür ediyorum"

Sol gözünde felce bağlı görme kaybı yaşadığını ve yüzünden birçok operasyon geçirdiğini anlatan Engin Demirel, şu açıklamalarda bulundu:

"Olayın ardından Diyarbakır Asker Hastanesi'ne sevk edildim. Yaklaşık 25 gün yüzüme elektrik verilerek tedavi uygulandı ancak kılcal damarlarım tamamen donduğu için sonuç alamadık. Bu süreçte askerliğimi tamamlayarak memleketime döndüm. Yaklaşık 26 yıl geçti. Gazilik unvanını alabilmek için başvurularım olmuştu ancak bu zamana kadar hepsi olumsuz sonuçlandı. 26 yılın ardından olumlu sonuç alabildim. Avukatıma ve devletime teşekkür ediyorum."

"26 yıl sonra hak etmiş olduğu gazilik unvanını aldı"

Demirel'in avukatı Mehmet Azar da müvekkilinin görevlendirilmiş olduğu operasyon sırasında soğuğa bağlı yüz felci geçirdiğini ve tedavisinin ardından normal şekilde terhis edildiğini hatırlatarak, "Yaklaşık 23 yıl sonra müvekkilime 'askerliğe elverişli değildir' raporu verilmiş. Kendisi bana gelerek gazilik haklarını almak istediğini beyan etti. Bunun üzerine vazife malullüğü aylığı bağlanması istemiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) müracaat ettik. Ancak bu isteğimiz reddedildi."

SGK'nın taleplerini reddetmesinin ardından Ankara İdare Mahkemesinde dava açtıklarını belirten Azar, dava sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Ankara 4. İdare Mahkemesi yapmış olduğu tahkikat sonucunda müvekkilin maluliyetinin 'askerlik görevinin sebep ve tesiri altında' gerçekleştiğine karar verdi. Müvekkilim 26 yıl sonra hak etmiş olduğu gazilik unvanını aldı ve aylığı bağlandı.

Müvekkilimle benzer durumda olan vatandaşlar, askerde geçirilen bir hastalık veya yaralanma sonrasında vücutta kalıcı olarak iz, doku kaybı, işlev bozukluğu yaşayanlar veya vefat edenler zamanaşımı fark etmeksizin SGK'ya başvurabilir. Ayrıca vazife malullüğü aylığı bağlanması istemleri kabul edildikten sonra da Danıştay'ın yakın zamanda vermiş olduğu karar doğrultusunda tazminat hakları da söz konusu."