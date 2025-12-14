Haberler

Japonya'da konuşlu ABD askerlerinin soğuk savaş döneminde nükleer tatbikat yaptığı iddiası

Güncelleme:
Japonya'da konuşlu ABD ordusunun 1971-1975 yılları arasında Okinawa Adası'nda birden fazla nükleer tatbikat gerçekleştirdiği ve bu durumun Japonya'nın nükleer silah bulundurmama ilkelerine aykırı olduğu iddia edildi. İncelenen belgelerde, ABD askerlerinin olası bir nükleer saldırıya hazırlandığına dair bulgular bulundu.

Soğuk savaş döneminde Japonya'da konuşlu ABD ordusunun 1971-1975 yıllarında nükleer tatbikatlar yaptığı öne sürüldü.

Kyodo ajansının haberine göre, gizliliği kaldırılan "Komuta Kronolojisi" başlıklı diplomatik kayıtlar incelendi.

İnceleme sonucunda, Japonya'da konuşlu ABD güçlerinin 1971-1975'te Okinawa Adası'nda birden fazla sahte hidrojen bombası tatbikatı yaptığı belirlendi.

Kayıtlarda yer alan belgelerin, ABD askerlerinin soğuk savaş döneminde "olası bir nükleer saldırıya hazırlandığını" ortaya koyduğu iddia edildi.

1945'ten 1972'ye kadar ABD'nin hakimiyetinde bulunan Okinawa'da yapılan bazı tatbikatların Japonya'nın "nükleer silah bulundurmama, üretmeme ve ülke topraklarına sokmama" yönündeki ilkelerine rağmen gerçekleştirildiği ve adanın 1972'de Japon egemenliğine geçmesinin ardından da sürdüğü belirtildi.

Kyushu Üniversitesi Profesörü Takuma Nakashima, "ABD ordusunun, Okinawa'nın Japonya'ya iadesinden sonra da nükleer saldırıya hazırlandığı ilk kez ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Okinawa Adası

Okinawa Muharebeleri, Japon ile ABD askerleri arasında savaşın en sert kara muharebeleri olarak kayda geçmişti.

Ada halkının 4'te birinin öldüğü, en şiddetli bölümü Mart-Haziran 1945'e denk gelen muharebelerde sivil ve asker toplamda 200 bini aşkın kişi hayatını kaybetmişti.

Savaşın sona ermesine rağmen ABD'nin hakimiyetinde kalan stratejik önemdeki Okinawa Adası, 1972 yılında Japon egemenliğine bırakılmıştı.

Japonya yüz ölçümünün yüzde 0,6'sını oluşturan Okinawa, ülke genelindeki ABD askeri tesislerinin toplam arazi alanlarının yüzde 70,6'sına ev sahipliği yapıyor.

Ülkenin en güneybatısında yer alan ada eyaletine, füze denemelerini artıran Kuzey Kore ile bölgesel nüfuzunu yoğunlaştıran Çin'e karşı stratejik önem atfediliyor.

