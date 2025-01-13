Soğuk Hava, Sokak Hayvanlarını Zora Soktu

Soğuklar havada yiyecek bulamayan hayvanların imdadına vatandaşlar yetişti

EDİRNE - Edirne'de etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, insanları olduğu kadar dışarıda kalan hayvanları da olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve soğuk hava ilçenin birçok noktasını olumsuz etkilerken, sokak hayvanları da kötü hava şartlarından nasibini aldı.

Soğuk karlı hava dolayısı ile yiyecek arayan hayvanların imdadına yardım sever vatandaşlar yetişti. Vatandaşlar sokakta bulunan kuşlar, köpekler ve kedilerin unutulmaması gerektiğini belirttiler. Vatandaşlar aldıkları buğday ve bulguru yem arayan güvercinleri atarak onları beklediler.