Şoföre Adli ve İdari İşlem Uygulandı
Antalyaspor taraftarını Konya'da oynanacak maça götürürken seyir halindeyken otobüsün direksiyonun bırakıp oynayan şoförün, polis merkezinde ifadesi alındı. Şoför hakkında 'Trafik düzeni ve güvenliğini tehlikeye sokmak, emniyet kemeri takmamak' suçlarından adli ve idari işlem uygulandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel