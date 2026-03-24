NEVŞEHİR Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülecek olan Sobesos Antik Kenti kazıları, 'Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı' statüsü kazandı.

NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bilsen Şerife Özdemir başkanlığında yürütülecek olan Sobesos Antik Kenti kazıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile NEVÜ iş birliğinde 'Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı' statüsüne yükseltildi. Sahip olduğu mozaikler, hamam ve villa yapısıyla dikkat çeken alan, NEVÜ öncülüğünde bilimsel bir yaklaşımla geleceğe taşınarak bölgenin önemli arkeolojik merkezlerinden biri olarak Kapadokya'nın tarihsel süreçteki rolünün anlaşılmasına katkı sunacak. NEVÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilsen Şerife Özdemir ve ekibini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, projenin 'Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' odaklı ihtisaslaşma stratejisinin en somut çıktılarından biri olduğunu dile getirdi.

